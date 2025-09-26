Эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российского Минфина изменить условия программы семейной ипотеки, привязав размер ставки к количеству детей в семье.

Согласно данным «РБК», Минфин в настоящее время рассматривает возможность ужесточить условия семейной ипотеки. Предложенная схема может заменить действующую программу с фиксированной ставкой в 6%. В случае одобрения изменений, процентная ставка будет зависеть от количества детей в семье: 12% – для первого ребенка, 6% – для второго и 4% – для третьего.

С одной стороны, здесь понятна логика властей – они хотят стимулировать рождаемость и улучшать демографическую ситуацию. Новая модель семейной ипотеки подразумевает, что чем больше детей в семье, тем выгоднее для нее будут условия. Но, с другой стороны, нужно отметить, что по факту молодые семьи, в которых появляется первый ребенок и которые только начинают свой путь, получат менее выгодные условия по ипотеке. Для многих из них ставка в 12% будет неподъемной. При такой ставке многие семьи с одним ребенком задумаются о том, могут ли они вообще зайти в эту историю с ипотекой, или же им лучше дождаться появления второго ребенка. И здесь встает вопрос о том, как человек может улучшить свои жилищные условия и завести больше детей, когда он не может решить текущий жилищный вопрос. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Специалист выразил мнение, что новый механизм семейной ипотеки значительно ограничит объем сделок на рынке и при этом не будет поддерживать молодые семьи с одним ребенком.

«Да, ставка в 12% ниже рыночной. Это не 21% и не 22%. Тем не менее, полагаю, она не будет стимулировать пары с одним ребенком расширять свою семью», - подчеркнул он.

Ранее риелторы предложили распространить семейную ипотеку на вторичный рынок при рождении третьего ребенка.