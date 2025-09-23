Разница в цене самой дорогой и самой дешевой аренды квартир достигла 130 раз

Разница в цене между самой дорогой и самой дешевой квартирой для аренды может достигать 130 раз в российских мегаполисах. К такому выводу пришли аналитики РБК, изучив объявления на популярных сайтах.

Самая большая разница среди российских городов-миллионников наблюдается в Москве — арендные ставки самого дорогого и самого дешевого съемного жилья на долгий срок отличаются в 129,3 раза. От минимальных 29 тысяч рублей в месяц до максимальных 3,75 миллиона рублей в месяц, уточнили аналитики.

Ощутимую разницу также зафиксировали в Санкт-Петербурге (в 50 раз, от 18 тысяч до 900 тысяч рублей в месяц), Екатеринбурге (в 33 раза, от 15 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц) и Уфе (в 30 раз, от 10 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц).

В большинстве российских мегаполисах эта разница укладывалась в диапазон в 15-30 раз. Такая ситуация сложилась на рынке Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Челябинска, Новосибирска, Перми, Воронежа и Волгограда.

Минимальная разница между самым дешевым и самым дорогим арендным жильем была зафиксирована в Красноярске (в 13,3 раза, от 12 тысяч до 160 тысяч рублей в месяц) и Омске (в 13,2 раза, от 12,5 тысячи до 165 тысяч рублей в месяц).

Ранее россиянам рассказали о праве без согласия собственника вселить в съемную квартиру своих детей и временно зарегистрировать их по месту проживания.