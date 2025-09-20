Пенсионеры стали переоформлять квартиры на родственников: в чем дело

В последнее время в России наметился новый интересный тренд — пенсионеры стали всё чаще переоформлять своё жильё на родственников.

Об этом в беседе с порталом PensNews рассказала кандидат юридических наук Натали Феофанова, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперты объясняют появление данной тенденции несколькими ключевыми причинами. Во‑первых, в последние месяцы в России значительно ужесточилось законодательство, регулирующее операции с денежными средствами на банковских картах.

Российские банки стали гораздо внимательнее отслеживать все поступления и расходы по карточкам. Многие пенсионеры, сдающие своё жильё в аренду, стремятся уйти от пристального внимания государственных служб и контролирующих органов, поэтому передают права собственности на жильё своим близким.

Вторая причина связана с ростом активности мошенников. Современные схемы обмана становятся все более изощрёнными, и пожилые люди всё чаще становятся их жертвами. Чтобы обезопасить свои квартиры от возможного похищения или неправомерного присвоения, пенсионеры предпочитают переоформлять жильё на доверенных родственников.

Такая мера помогает повысить уровень сохранности объекта недвижимости. Таким образом, решение о переоформлении жилья становится для многих пожилых людей важным шагом для защиты своего имущества и повышения уровня личного спокойствия.