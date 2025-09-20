В Госдуме рассказали, как проверить дом и участок перед покупкой

Покупка дома или участка редко ограничивается лишь просмотром красивых фасадов и проверкой метража. За внешним обликом объекта могут скрываться следы долгих судебных баталий, и именно они способны превратить сделку в источник проблем. Как узнать перед покупкой, были ли суды по дому и участку, рассказал в комментарии "РГ" председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).

© Российская газета

"Вопрос, судился ли кто-то по поводу конкретной недвижимости, выходит далеко за рамки любопытства. Это часть проверки, от которой зависит безопасность вложений", - считает депутат.

Как проверять

По его словам, самый очевидный способ начать поиск - выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней будут отражены обременения: аресты, запреты на регистрационные действия, сервитуты. "Но у ЕГРН есть важная особенность - там фиксируются только те ограничения, которые официально внесены, - пояснил депутат. - Между тем судебные тяжбы часто разворачиваются еще до внесения каких-либо отметок, и тогда единственный способ узнать о рисках - обратиться к судебным базам".

Согласно его разъяснению, поиск по арбитражным делам позволяет выяснить, не оспаривались ли права на участок или дом.

"В арбитражах разбирают споры о признании сделок недействительными, банкротства компаний-застройщиков, конфликты по границам и подрядным обязательствам, - уточнил глава профильного комитета. - В решениях можно увидеть, накладывались ли обеспечительные меры вроде ареста или запрета на отчуждение. Эти детали критически важны: иногда объект внешне "чист", но за ним тянется след из решений, которые в будущем могут повлиять на судьбу нового собственника".

Суды общей юрисдикции - другой пласт информации. "Там проходят дела о наследстве, семейные споры, конфликты с соседями, - продолжил парламентарий. - Представим ситуацию: дом достался владельцу по наследству, но родственники не согласны с разделом и идут в суд. Даже если решение вынесено, остается возможность апелляции. Покупатель, который не проверил историю, рискует оказаться в центре чужих семейных разбирательств".

Нередко судьба недвижимости связана с финансовым положением ее владельца. "Проверка исполнительных производств у приставов показывает, нет ли долгов, из-за которых имущество может быть реализовано в счет погашения, - советует Гаврилов. - А сообщения о банкротстве на специализированных ресурсах дают представление, не попадет ли сделка под оспаривание".

И это лишь один из множества сценариев: практика, по словам парламентария, показывает, что оснований для оспаривания сделок существует целый набор, и игнорировать их - значит сознательно идти на риск.

Зачем нужна проверка

"Почему все это стоит знать? Потому что незнание не освобождает от последствий, - считает Гаврилов. - Юридическая система строится так, что новый владелец в определенных случаях отвечает за прошлое объекта. Арест, о котором не узнали, остановит регистрацию права. Судебный спор, о котором промолчал продавец, всплывет позже и потребует участия уже нового собственника. Даже если в итоге решение будет в его пользу, время, нервы и деньги будут потрачены".

Так, покупка жилья у лица, признанного банкротом, особенно рискованна: кредиторы могут потребовать вернуть объект в конкурсную массу, и тогда новый собственник рискует лишиться недвижимости.

"Компенсации в таких случаях приходится добиваться самостоятельно, через долгие судебные процедуры, которые могут растянуться на годы", - разъяснил депутат.

Информация о судах и их исходах доступна в открытом доступе. "Она обезличена, но для проверки этого достаточно: совпадение адреса или кадастрового номера сразу дает понять, затрагивался ли объект, - пояснил Гаврилов. - Такая проверка не занимает много времени, зато защищает от долгих и неприятных последствий. И в этом случае лучше знать все заранее, чем потом сталкиваться с чужими спорами, которые неожиданно становятся своими".