Брокер высказался о планах по снижению ставок по семейной ипотеке

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в пятницу, 19 сентября, заявил, что в парламенте рассматривают варианты снижения ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей в семье. В частности, для семей, в которых появляется третий ребенок ставка могут снизить до четырех процентов годовых. Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил «Вечерней Москве», что для части заемщиков такие изменения будут «неплохими», поскольку семьи с тремя детьми смогут взять более дешевый кредит.

При этом он отметил, что таких заемщиков «не так уж и много».

— Если мы посмотрим по статистике, у нас в большинстве у семей, когда они заходят на ипотеку, как правило, у них один ребенок. И для подавляющего большинства заемщиков такая система прогрессирующий шкалы по льготной ипотеке выглядит как ужесточение условий. Сейчас у нас есть понятные условия для всех — шесть процентов, при наличии одного ребенка до семи лет. Предполагается, что новые изменения введут с 1 января. И тогда семьям с одним ребенком поднимут ставку вдвое — с шести до 12 процентов, — пояснил специалист.

Он предположил, что в связи с нововведениями такие заемщики не смогут взять льготную ипотеку, поскольку она будет им «не по силам». При этом Ракута заявил, что такая мера выглядит «интересной инициативой».

— По идее, она должна стимулировать рождаемость в России и повышать демографию. Посыл понятен. Тем не менее введя такую жесткую шкалу, рынок недвижимости, в том числе и застройщики и банки, могут потерять подавляющее большинство клиентов. И в условиях, когда принимаются антикризисные меры в поддержку застройщиков, например, сейчас им разрешили сдвигают сроки сдачи объектов без каких-либо юридических последствий, а еще и введут прогрессивную шкалу по льготной семейному ипотеке, то эта история выглядит не совсем логично. Застройщики потеряют огромную прибыль, покупателей станет значительно меньше. И многие жилые комплексы будут сдавать с большими просрочками по срокам. От этого пострадают другие покупатели, которые купили квартиры и ждут их, снимают жилье, — подчеркнул брокер.

Он отметил, что семьи с одним ребенком являются самыми частыми покупателями квартир по ипотеке в текущих реалиях, и повышение ставки вдвое негативно отразится на всем рынке недвижимости.

18 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в России сохранится семейная льготная ипотека. Он добавил, что в стране планируют ввести более 100 миллионов квадратных метров жилья.