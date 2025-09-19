В Госдуме допустили снижение ставки семейной ипотеки до 4%

Российские парламентарии рассматривают возможность установить ставку семейной ипотеки на уровне 4% при рождении третьего ребенка, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Вариант снижения ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей обсуждается в Госдуме, сказал Аксаков, передает ТАСС.

При рождении первого ребенка предлагается установить ставку в размере 12%, что ниже рыночной. Для родителей второго ребенка ставка сохранится на уровне 6%. При появлении третьего ребенка ставка может быть снижена до 4%.

Аксаков также отметил, что рассматриваются разные варианты понижения ставки, включая введение «лестницы» ставок.

«При рождении первого ребенка будет повышенная [ставка], но ниже рыночной – предлагается 12% с Минфином. При рождении второго ребенка – та же самая, которая сегодня есть, – 6%. При рождении третьего ребенка – там уже варианты, 2-4%», – пояснил глава комитета.

Он добавил, что обсуждается предложение снизить ставку по ипотеке для первого ребенка до 10%.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в России сохранятся семейная и дальневосточная ипотеки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что семейные ипотечные кредиты в России могут получить дифференцированную процентную ставку.