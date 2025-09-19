Ипотека не потребуется: новый способ покупки жилья готовят в России

В России ведется активная работа над созданием новой системы жилищных сбережений, которая призвана стать эффективным инструментом поддержки граждан в приобретении собственного жилья.

В частности, осенью 2025 года Государственная Дума планирует рассмотреть поправки к законопроекту, регламентирующему этот финансовый механизм, сообщает ИА DEITA.RU.

Новая система направлена на формирование у россиян возможности аккумулировать средства на специальных счетах с целью последующего удобного и выгодного приобретения недвижимости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что жилищные сбережения могут выступить действенной альтернативой классической ипотеке, особенно в условиях, когда ипотечные ставки находятся на высоком уровне.

Этот механизм позволит гражданам постепенно накапливать первоначальный взнос через открытие жилого депозита, после чего им будет предоставлена возможность заключить ипотечный договор на льготных условиях. Такая схема помогает избежать резкого долгового обременения, поскольку накопления растут постепенно и прозрачно.

Аксаков отметил, что сейчас ипотека при высокой процентной ставке зачастую является невыгодным вариантом для многих покупателей. Кроме того, не все готовы и хотят брать на себя долговые обязательства, особенно в условиях экономической нестабильности и изменения правил кредитования.

Возникающая поэтому потребность в альтернативных вариантах объясняет возрастающий интерес к жилищным депозитам. Их актуальность особенно повысилась после того, как прекратился бурный рост цен на недвижимость, связанный с программой безадресной ипотеки с государственной поддержкой, которая была доступна ранее.

Важным аспектом новой системы станет гарантия сохранности средств вкладчиков: суммы на жилищных депозитах будут застрахованы государством на сумму до 10 миллионов рублей. Законопроект предусматривает жесткие правила использования этих средств — досрочное снятие денег или использование их не по целевому назначению приведет к потере начисленных процентов, что должно стимулировать дисциплинированное накопление.

По оценкам специалистов, при открытии жилищного депозита с первоначальным взносом в размере 1 миллиона рублей и ежемесячном пополнении счета на сумму 20 тысяч рублей при предполагаемой ставке 6% годовых с учетом инфляционной индексации, через три года сумма накоплений может вырасти примерно до 2,5 миллионов рублей. Такой уровень доходности позволит существенно облегчить процесс внесения первоначального взноса при последующем оформлении ипотеки.

Аналитики рынка подчеркивают, что эта программа окажется особенно полезной для молодых семей и жителей регионов с относительно низкими доходами, для которых накопление крупной суммы на первоначальный взнос часто является серьезной проблемой.

В то же время успешность системы жилищных сбережений будет во многом зависеть от стабильности процентных ставок и готовности застройщиков предоставлять дополнительные скидки или льготы участникам программы. Возможность получить преимущества при покупке недвижимости позволит стимулировать спрос и расширить доступ к жилью для широких слоев населения.