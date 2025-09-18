В Дубае возвели самый высокий отель в мире

В Дубае возвели самый высокий в мире отель — Ciel Dubai Marina. Высота 82-этажного комплекса, расположенного в районе Dubai Marina, достигает 377 метров, пишет в соцсети X Dubai Media Office.

© Соцсети

Гостиница станет новой достопримечательностью крупнейшего города Объединённых Арабских Эмиратов, ее открытие запланировано на ноябрь 2025 года.

В новом 82-этажном здании запланировано более 1 тыс. номеров, из них 147 люксов. Благодаря панорамным окнам от пола до потолка из комнат будет открываться вид на залив. Обзорные виды на город будут доступны и со смотровых площадок на 81 этаже.

К услугам постояльцев будут тренажерный зал, детский бассейн и самый высокий в мире панорамный бассейн на 76 этаже. Заселение с питомцами будет запрещено.

Напомним, что ранее самым высоким отелем в мире считался Gevora высотой 356 метров, который также находится в Дубае.