Спрос на короткую ипотеку в России вырос в полтора раза

В России растет спрос на короткую ипотеку. С начала 2025 года доля таких сделок увеличилась в полтора раза.

Заемщики оформляют кредит на срок от нескольких месяцев до года, чтобы успеть купить квартиру, пока она есть в продаже, а закрывают ссуда за счет продажи старого жилья, рефинансирования или вклада.

«Такие схемы фиксируются в 10–15% сделок с жильем, что в полтора раза больше, чем в начале года», — рассказала «РИА Недвижимости» руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева.

По ее словам, в бизнес- и премиум-классе доля краткосрочной ипотеки достигает 25%.

Операционный директор Est-a-Tet Алексей Новиков отметил, что «короткая ипотека — временная передержка, а не долговая нагрузка». Эксперты ожидают, что перелом в пользу долгосрочных кредитов возможен только при ставках ниже 14%. Банки поддерживают ипотечную активность и не ограничивают клиентов, выбирающих краткосрочные схемы.

