Россиян предупредили о росте цен на новостройки

Кандидат экономических наук Александр Суетин заявил, что в октябре в России поднимутся цены на жилье. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Суетина, осень является традиционным периодом роста активности в сфере недвижимости. При этом эксперт уверен, что больше всего вырастет цена однокомнатных квартир.

«Традиционно осень — это сезон активности на рынке недвижимости, в ходе которого цены начинают расти. Номинальные цены на первичном рынке возрастут примерно на 7-8% из-за удорожания материалов и стоимости строительных работ», — заявил он.

Ранее россиян предупредили о пузыре на рынке недвижимости.