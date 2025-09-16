Из столичных новостроек исчезают балконы и лоджии

Из столичных новостроек стремительно исчезают балконы - они сейчас встречаются примерно в каждом пятом строящемся жилом комплексе, да и там есть далеко не у всех квартир. В итоге растут целые микрорайоны с гладкими фасадами - только стены и окна, ничего лишнего.

Почему же так происходит?

Подсчеты на тему балконов недавно провели аналитики компании SIS Development. Они подсчитали, что в строящихся домах самого массового комфорт-класса на территории "старой" Москвы лишь в 18 процентах случаев спроектированы балконы. А если смотреть отдельно квартиры и апартаменты, то получится, что балконы есть лишь в каждом десятом случае. Конечно, есть еще бизнес и другие классы жилья, а также лоджии, но в любом случае - большинство новых квартир сегодня сдаются без балконов и лоджий.

"Квартиры с балконами - сегодня дефицитный, но востребованный продукт во всех сегментах столичного рынка новостроек, включая массовый, - говорит основатель компании Ярослав Гутнов. - До середины 2010-х годов положение было кардинально иным, балконы считались практически неотъемлемой опцией в многоквартирных домах. Однако чуть более десяти лет назад стал распространяться тренд на отказ от "летних помещений". Застройщики мотивировали это тем, что большая часть балконов и лоджий используется жителями нерационально - как кладовки. Однако, на мой взгляд, это лишь способ сэкономить на строительстве не без ущерба качеству".

На экономическую подоплеку отказа от лоджий и балконов указывают и другие эксперты. Дело в том, что квадратный метр лоджии и балкона не может стоить как такой же "квадрат" внутри квартиры. Для лоджий используется коэффициент 0,5, а для балкона 0,3. Соответственно, если квадратный метр внутри квартиры стоит 300 тысяч рублей, то на лоджии его придется продавать за 150 тысяч, а на балконе менее чем за 100. Заработаешь на этом - минимум.

Еще один аргумент застройщиков - люди начинают стеклить балконы и лоджии на свой лад, захламляют их, превращая в кладовки, и в итоге новенький дом выглядит как хрущевка, а архитектурный облик уже не разглядеть за разномастной отделкой и хламом.

В качестве альтернативы балконам и лоджиям застройщики обычно предлагают кладовки - они располагаются в подвалах и продаются отдельно. Но, во-первых, кладовок существенно меньше, чем квартир в доме, а стоят они порой около миллиона рублей. Платить столько готовы не все.

Опросы при этом показывают, что большинство людей все же хотели бы квартиру с балконом или лоджией, но ключевым фактором при выборе это не становится. Если же для человека это принципиально, то выбор все же есть, причем довольно разношерстный. Пока одни компании строят дома вовсе без балконов, в других их делают необычных размеров и конфигураций - можно найти балконы в виде треугольников, полукругов и т.д. В моде и французские балконы. Это когда в фасадной стене есть двери, а сразу за ними - ограждение по пояс. Выйти на такой балкон или поставить там кресло не получится, но подышать свежим воздухом - вполне.