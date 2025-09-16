Курортное жилье на юге России подорожает

Эксперты прогнозируют рост цен на курортную недвижимость на юге России от 7% до 15% к концу 2025 года на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе федерального девелопера инвестиционно-строительного холдинга AVA.

Увеличение стоимости жилья данного сегмента в южных регионах связано с дефицитом земельного банка.

"К концу года эксперты прогнозируют рост цены [на рынке жилья] на уровне инфляции по всей территории РФ. Курортная недвижимость на юге из-за дефицита земельного банка покажет годовой прирост от 7% до 15% в зависимости от локации", - сказали в пресс-службе, уточнив, что, например, в Краснодаре прирост составит 5-7%, в то время как в Анапе - 8%.

Аналитики холдинга отмечают, что в целом рынок недвижимости Краснодарского края реагирует на снижение ключевой ставки "умеренно". По их прогнозам, при благоприятных условиях к концу 2025 года "ключ" может снизиться до 14-15%, и тогда начнет реализовываться отложенный спрос, формировавшийся со второй половины прошлого года.

"По данным статистики, сумма на депозитах россиян в данный момент составляет около 60 трлн рублей. Соответственно, при изменении ключевой ставки и снижении привлекательности вкладов инвесторы переориентируются на ликвидные вложения, где топ списка возглавляют жилая и коммерческая недвижимость", - добавили в пресс-службе.

Семейная ипотека и рост цен в сегменте арендного жилья

В свою очередь вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент Юг" Владимир Кравченко в беседе с ТАСС подчеркнул, что оживление спроса на рынке недвижимости ожидается, однако его темпы будут зависеть от динамики ключевой ставки. По прогнозам эксперта, увеличение спроса стоит ожидать после снижения ипотечной ставки как минимум до 11-12%.

Кравченко также добавил, что на данный момент основным драйвером рынка недвижимости является семейная ипотека, однако при этом эксперты фиксируют тенденцию активного роста цен в сегменте арендных квартир.

"Это свидетельствует о высоком спросе и объясняется тем, что семьи без несовершеннолетних детей не могут воспользоваться льготной ипотекой", - заключил эксперт.

ЦБ РФ 12 сентября в третий раз подряд снизил ключевую ставку - на 1 п. п., до 17% годовых. Решение обусловлено необходимостью поддержки сбалансированного роста экономики при сохранении контроля над инфляцией. Регулятор отметил, что дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.