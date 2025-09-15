Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

Злоумышленники начали звонить россиянам, представляться сотрудниками Росреестра, а затем красть персональные данные и деньги. О новой схеме мошенничества с недвижимостью предупредили россиян в пресс-службе ведомства.

Аферисты связываются с потенциальными жертвами не только по телефону, но также через электронную почту и мессенджеры, уточнили в Росреестре. Подставные сотрудники ведомства сообщают гражданам, что с их недвижимостью проводятся некие операции — например, арест или продажа.

Так преступники вызывают панику у собеседника и заставляют его передать персональные данные или деньги для отмены несуществующих действий с недвижимостью.

В Росреестре напомнили, что настоящие сотрудники не связываются с россиянами через СМС-сообщения, мессенджеры или электронную почту, а также не предлагают перейти по ссылкам или перезвонить по какому-то номеру телефона. Чтобы защититься от мошенников, следует проверять домен отправителя — у Росреестра это @rosreestr.ru. Кроме того, нельзя открывать подозрительные вложения — их стоит сразу же удалить.

Ранее россиян предупредили, что аферисты стали получать данные о недвижимости жертв через Росреестр. Имея эти сведения на руках, аферистам легче втереться в доверие к человеку.