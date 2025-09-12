Набиуллина назвала льготную ипотеку причиной роста стоимости жилья
Причиной роста стоимости жилья глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала льготную ипотеку. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, льготные кредиты на жилье не увеличили объемы предложения, а только повысили цены на недвижимость.
«С начала 2020 года объемы строительства выросли на 10%, а цены в два раза. В результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения», — заявила глава банка России.
Данный пример показывает к чему в конечном счете может привести искусственная поддержка спроса на недвижимость, отметила Набиуллина.
12 сентября Центробанк в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт — до 17% годовых. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
После принятого решения ЦБ, банк ВТБ принял решение улучшить условия по ипотеке.