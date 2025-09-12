Набиуллина рассказала о двукратном росте стоимости жилья из-за ипотеки

Льготные ипотечные программы с 2020 года по настоящее время привели к удвоению стоимости жилья в России. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

Объемы строительства при этом выросли всего на 10 процентов с начала 2020 года.

«Доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населения», — рассказала глава Центробанка.

При этом она подчеркнула, что этот пример показывает, к чему приводит попытка искусственно поддержать спрос без учета возможностей предложения на рынке жилья.

По итогам заседания в пятницу, 12 сентября, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, до 17 процентов годовых. Финансовые организации отреагировали на решение регулятора: банк ВТБ заявил о решении снизить ставки по рыночной ипотеке. При этом в ВТБ указали на ведущую роль льготной ипотеки на рынке жилья: по итогам года на госпрограммы будет приходиться три из четырех ипотечных сделок, спрогнозировали там.