Россияне возобновили интерес к ипотеке

После некоторого спада в начале года спрос на ипотеку в России начал демонстрировать рост. Осенью объем выдач увеличился на 10-15 процентов, рассказала «Газете.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова.

Еще больше интерес к ипотеке, по словам сенатора, может подстегнуть отмена налога на единственное жилье при покупке в кредит. По мнению Епифановой, такая мера соответствует мировым тенденциям поддержки жилищного кредитования.

«Данная инициатива в общей сложности — один из инструментов поддержки семей с долгами по ипотеке, направленный на снижение финансовой нагрузки и повышение доступности жилья», — объяснила она.

Среди стран, применяющих льготы для ипотечных заемщиков, есть в том числе Дания, Германия и Финляндия. При этом полностью от налога для данной категории граждан отказываются редко, подчеркнула Епифанова.

Вероятность принятия такого закона в России, несмотря на его социальную значимость, сенатор считает непредсказуемой и неопределенной. Все зависит от того, хватит ли на это средств в госбюджете.

«Здесь очень важно продумать новый эффективный финансовый механизм. Поэтому окончательное решение будет зависеть от того, найдут ли в бюджете ресурсы для такой льготы без негативных последствий для других расходов и региональных программ», — заявила Епифанова.

Проект закона, освобождающего ипотечников от налога на единственное жилье, представила фракция ЛДПР. По задумке авторов, инициатива позволит россиянам закрыть базовую потребность в жилье.