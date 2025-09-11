Эффект от снижения ключевой ставки на рынок жилья оценили

Коррекция ключевой ставки спровоцирует повышение цен на первичную недвижимость в России. Такое мнение «Известиям» высказал директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский.

Как отметил эксперт, еще предыдущее снижение ключевой ставки ощутимо сказалось на рынке жилья. Как правило, июль и август не отличаются высокой активностью покупателей, однако на фоне решения Центробанка число обращений выросло на 10-15 процентов.

«Мы уже видим тренд на восстановление, хотя ставки по ипотеке по-прежнему находятся на достаточно высоком уровне, жилищные кредиты под 19–20 процентов ни в какой вселенной назвать доступными нельзя», — заявил Чернокульский.

Если ставка вновь снизится, причем сразу до 16 процентов, ипотека станет доступнее, из-за чего спрос на жилье закономерно вырастет.

Эта волна спроса, как считает собеседник издания, не сильно ударит по рынку за счет достаточного предложения. Однако хранение средств на депозитах станет менее выгодным. Ставки по вкладам начнут снижаться, и когда срок хранения средств завершится, россияне устремятся к вечным вариантам инвестирования, в частности, покупке недвижимости.

«Россияне привыкли доверять классическим форматам инвестиций, и часть накоплений, вероятно, переложат "в кирпич и бетон". Думаю, в результате повышения спроса мы увидим существенный рост цен», — пояснил Чернокульский.

По мнению бывшего министра финансов Михаила Задорнова, Банк России снизит 12 сентября ключевую ставку на два процентных пункта — до 16 процентов. Резкое снижение ставки, по оценкам экономистов, чревато серьезными и труднопредсказуемыми последствиями.