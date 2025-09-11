Элитное жилье в Москве дорожает быстрее золота

На фоне завершения льготной ипотеки столичный рынок новостроек медленно, но верно продолжает «остывать».

Исключение составляет элитный сегмент: последние 12 месяцев из-за растущего спроса средние ценники здесь подскочили на 21%. Высокобюджетное жилье в Москве дорожает с опережением инфляции и по темпам роста обогнало инвестиции в золото.

По данным аналитиков компании «Метриум», квадратный метр за прошедший год (август 2025 к августу 2024) стал дороже во всех сегментах первичного рынка «старой» Москвы. Массовые новостройки за этот период выросли в цене на 11% (до 365,6 тыс. руб. за кв. м), проекты бизнес-класса – на 6% (до 499,3 тыс. руб. за кв. м), премиум-класса – на 12% (до 791,8 тыс. руб. за кв. м), элитного сегмента – на 21% (до 2,4 млн руб. за кв. м). Впрочем, только высокобюджетное жилье дорожает с опережением инфляции. В остальных случаях коррекция вверх в лучшем случае нивелирует ее темпы.

«На протяжении двух лет элитное жилье дорожает быстрее остального рынка», – отметила «МК» директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

С ее слов, цены активно растут как в новых, так и в ранее стартовавших высокобюджетных новостройках. Это связано с тем, что элитный рынок демонстрирует наиболее серьезную устойчивость к внешним обстоятельствам. По инвестиционной привлекательности элитные девелоперские проекты опередили золото и другие драгоценные металлы. Особенно высоко ценятся комплексы с гостиничным сервисом, позволяющие экономить главный ресурс – время. К примеру, в делюкс-комплексе на ул. Большая Татарская улица возле станции метро «Новокузнецкая» резидентам будет круглосуточно доступен широкий спектр услуг, охватывающий практически все сферы жизни.

По мнению девелопера, элитная недвижимость дорожает и из-за постоянной эволюции качества продукта. Застройщики используют все более дорогие натуральные материалы, привлекают именитых дизайнеров, внедряют инновационные цифровые системы.

В течение августа 2025 года цены на первичном рынке Москвы преимущественно стагнировали. Наиболее значительный рост отмечен в массовых новостройках – на 2%. Комплексы бизнес-класса подорожали на 1%, премиум-класса – стали дешевле на 1%, цены на элитное жилье остались почти неизменными, подсчитали в «Метриум».

«Предложение в массовом сегменте сейчас стремительно сокращается, новые проекты практически не стартуют», – сообщил «МК» основатель компании SIS Development Ярослав Гутнов.

На этом фоне, по его мнению, возник дефицит доступных квартир, что стимулирует рост цен. Также сейчас наблюдается повышенный интерес к семейной ипотеке. Это особенно отразилось на темпах продаж и ценах в проектах комфорт+ с большим числом просторных планировок.