Владимир Ефимов: Почти 13 гектаров земли выделят в ТиНАО под инвестпроекты и жилье

Инвесторы могут приобрести и арендовать у города почти 13 гектаров земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Троицкий и Новомосковский административные округа — территории активного градостроительного развития. Они привлекают инвесторов, заинтересованных в возведении жилья и различных объектов инфраструктуры. Получить площадки для строительства физические и юридические лица могут по итогам открытых аукционов. Сейчас на торги выставлено 24 участка площадью почти 13 гектаров, на которых можно построить почти 234 тысячи квадратных метров недвижимости. Среди лотов — три соглашения о реализации масштабных инвестпроектов и земля для ИЖС, — рассказал Владимир Ефимов.

Торги на право реализации масштабных инвестиционных проектов позволяют расширить круг потенциальных инвесторов и сократить сроки реализации проектов. Назначение будущих производств и наполнение многофункциональных комплексов девелоперы могут выбрать самостоятельно, исходя из видов разрешенного использования земельных участков.

— По поручению Сергея Собянина в районе Вороново Троицкого административного округа продолжается развитие масштабных инвестиционных проектов. На торгах представлены два земельных участка: площадью 5,7 гектара и 4,3 гектара, предназначенные для строительства свыше 45 тысяч квадратных метров и более 56 тысяч квадратных метров современных производственных помещений соответственно. На этих площадках могут быть размещены предприятия легкой, фармацевтической и пищевой промышленности. Реализация проектов позволит привлечь инвестиции в экономику столицы, создать новые рабочие места и укрепить промышленный потенциал ТиНАО, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Для индивидуального жилищного строительства город выставил на торги 21 участок, общая площадь земель превышает два гектара. На них суммарно можно возвести более 9,2 тысячи квадратных метров недвижимости. Это могут быть частные дома и хозяйственные постройки.

— Инвесторы могут принять участие в открытых аукционах на право реализации трех масштабных инвестиционных проектов в ТиНАО. Победители получат возможность арендовать участки для строительства промышленных и общественно-деловых объектов по ставке один рубль в год. Так, в Воронове предприниматели смогут возвести два производства общей площадью свыше 102 тысяч квадратных метров, а на территории Коммунарки – многофункциональный комплекс площадью около 122,5 тысячи квадратных метров, — отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Организатором торгов по реализации земельных участков и других объектов городского имущества выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике. Как отметил руководитель Департамента Кирилл Пуртов, ключевыми преимуществами покупки земли и недвижимости на столичных аукционах являются юридическая чистота сделки, прозрачные правила и удобный формат проведения процедур. Прием заявок на участие в торгах по земельным участкам завершится в период с 12 сентября по 3 октября 2025 года в зависимости от лота.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице работает более 300 предприятий, производящих лекарственные средства и медицинские изделия.

Информация о выставленных на торги земельных участках публикуется на Инвестиционном портале Москвы. Все этапы реализации городского имущества переведены в электронный вид, поэтому горожане могут подавать заявки, участвовать в торгах и заключать договоры онлайн.