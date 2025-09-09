Конференция по развитию новых территорий, Крыма и Севастополя состоится в Москве 15 сентября. Организатором выступает «Движение» при поддержке Минстроя России.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин примет участие в торжественном открытии конференции, а центральным событием дня станет пленарное заседание на тему «Развитие новых территорий: вызовы и решения».

В дискуссии примут участие:

заместители министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин и Алмаз Хусаинов;

представители правительств ДНР, ЛНР и республики Крым;

председатель совета директоров «РНКБ Развитие» Ильдус Минниханов;

председатель ПАО ПСБ Петр Фрадков;

основатель и глава девелоперской компании Dominanta Денис Бородако.

Центральными темами разговора станут государственные цели и задачи по развитию новых территорий, действующие и перспективные программы поддержки девелопмента, меры для привлечения инвестиций, законодательные инициативы, а также опыт работы девелоперов на новых рынках.

Программа конференции пройдет параллельно в двух залах. В главном состоится несколько дискуссий, посвященных развитию территорий ДНР и ЛНР, а также развитию территории Крымского полуострова. В центре внимания — меры поддержки со стороны государства, приоритеты и подходы градостроительной политики, а также инструменты для работы инвесторов и девелоперов. В числе спикеров — представитель правительства Луганской Народной Республики Игорь Жарков, заместитель председателя комитета народного совета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию ДНР Татьяна Бондаренко, представитель правительства Республики Крым Никита Тарасов, директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.

Программа второго зала будет сосредоточен на аналитике рынка. Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик, основатель агентства Korol Media Ксения Король и директор bnmap.pro Сергей Лобжанидзе представят аналитические обзоры по рынкам новых регионов и Крыма. Далее программу зала продолжат дискуссионные панели, посвященные развитию девелоперской активности в новых регионах, а также ситуации со спросом и предложением на рынках ДНР и ЛНР.

«ДвижениеКонф» — одно из мероприятий в формате региональных конференций, которые проводит «Движение» с целью объединения отрасли. На конференциях поднимаются важные вопросы о том, как совершенствовать города и регионы, развивать архитектуру и благоустройство, создавать качественную и комфортную среду для жизни. Партнеры конференции в Москве: «РНКБ Развитие», Dominanta, ПАО «Банк ПСБ», ГК ТОЧНО, FINCHASE, «Эволюция», «Этажи Девелопмент».