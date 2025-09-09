В Москве взлетела стоимость аренды жилья

Стоимость аренды жилья в Москве выросла на 10-12 процентов, сообщила изданию «Ридус» риелтор Наталья Перескокова.

По ее словам, вторая половина августа и начало сентября — традиционно период высокого спроса на аренду, что и объясняет рост цен. За последний месяц аренда в столице подорожала по сравнению с июлем, но в целом за год существенного роста не наблюдалось, так как в 2024 году в это время был резкий скачок, за которым последовал спад и стагнация.

Сегодня средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составляет около 60 тысяч рублей в месяц. За квартиры, расположенные удаленно от метро, просят 50-55 тысяч рублей, а за жилье в новых домах рядом с метро — от 80 тысяч. В Московской области однушки можно снять за 30 тысяч, а в ближнем Подмосковье — за 40-45 тысяч рублей.

Риелтор подчеркнула, что в этот сезон рынок остается активным, а цены отражают спрос и локацию жилья.

Ранее риелтор Пересковова заявила, что ставки аренды в начале осени вновь поднимутся, поскольку в это время традиционно жилплощадь ищут первокурсники, выпускники и сменившие место работы.