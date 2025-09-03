Отказавшиеся от приватизации начнут получать жилье

В сентябре в России вступил в силу новый закон, который направлен на защиту прав тех граждан, которые в своё время отказались от приватизации жилой недвижимости.

Речь идёт о людях, которые в 90-х годах и позже имели равное с другими членами семьи право приватизировать квартиру, но сознательно не воспользовались этой возможностью, сообщает ИА DEITA.RU.

Теперь им предоставляется право либо получить жилплощадь по договору социального найма, либо получить компенсацию в случае изъятия придомового участка для государственных или муниципальных нужд.

Как рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Фёдор Выломов, отказники от приватизации обычно сохраняли право проживать в тех же помещениях, где жили ранее, но не становились собственниками.

В основном это были социально уязвимые категории граждан, в частности пенсионеры, которые не хотели дробить имущество между членами семьи или просто не видели смысла участвовать в приватизации. Однако с течением времени возникали серьёзные проблемы, особенно если дом попадал под программы реновации или расселения.

В таких случаях люди, отказавшиеся от приватизации, рисковали остаться без гарантированного жилья, поскольку им не всегда предоставлялась альтернатива. Новый закон призван устранить этот пробел в законодательстве и обеспечить дополнительную защиту прав таких граждан.

Теперь они могут претендовать на жильё по социальному найму или получить компенсацию, чего ранее не было. Это особенно важно, учитывая, что с момента начала приватизации прошло уже более тридцати лет, и хотя сама процедура в целом завершена, сложные жизненные ситуации, связанные с жильём, продолжают возникать и требуют индивидуального подхода, основанного на конституционных нормах.

Член рабочей группы экспертного совета при комитете Госдумы по строительству и ЖКХ Павел Склянчуп привёл пример, который хорошо иллюстрирует необходимость таких мер. При расселении дома, признанного аварийным, может оказаться, что некоторые жильцы не были включены в приватизацию и не имеют другого жилья.

В таких случаях государство предлагает два варианта решения: либо денежное возмещение, которое можно использовать как первоначальный взнос по ипотеке, либо возможность получить другое жильё по договору социального найма. Это даёт людям реальный шанс сохранить свои жилищные права и не остаться без крыши над головой.

По мере того как жилищные вопросы решаются, количество нуждающихся в такой поддержке постепенно сокращается. Многие семьи уже успели приобрести собственные квартиры или частные дома, воспользовавшись льготной ипотекой и государственными выплатами.

Тем не менее, для тех, кто по разным причинам остался в сложной ситуации, новый закон становится важным инструментом защиты и поддержки, позволяя им рассчитывать на справедливое и законное решение жилищных проблем.