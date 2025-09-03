Аренда жилья в миллионниках оказалась дешевле ипотеки

Аренда однокомнатной квартиры в городах-миллионниках в среднем в два-три раза дешевле, чем ежемесячный платеж по ипотеке. Самая заметная разница — в Москве и Казани: там ипотека обходится в 3,1 раза дороже аренды. В столице кредит на «однушку» обойдется в среднем в 187,2 тысячи ₽ в месяц, тогда как арендовать жилье можно за 60 тысяч ₽. В Казани платеж по кредиту составит 94,3 тысячи ₽ против 30 тысяч ₽ аренды.

Минимальная разница зафиксирована в Челябинске: ипотека дороже аренды всего в 2,1 раза — 51,8 тысячи ₽ против 25 тысяч ₽. В Волгограде, Красноярске и Перми соотношение держится на уровне 2,2. Такие расчеты приводит «РБК Недвижимость».

Расчеты сделаны для средней однушки, купленной в ипотеку на 20 лет с первоначальным взносом 30% и ставкой 22,5% годовых — это средняя ставка по ипотеке на готовое жилье на конец августа, по данным ЕИСЖС.

«В условиях текущих рыночных ставок долгосрочная аренда квартиры остается для многих приоритетным способом решения жилищного вопроса. При этом сдача недвижимости в аренду помогает собственникам частично или полностью покрывать ипотечные платежи», — рассказал руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Год назад ситуация была похожей: ипотека в среднем в 2,3 раза дороже аренды. Лидерами по разнице тогда, как и сейчас, были Казань и Москва.

