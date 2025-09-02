Россияне не могут взять даже семейную ипотеку — где жилье стало роскошью

Семейная ипотека остается недоступной почти в половине регионов России. Эксперты центра «Аналитика. Бизнес. Право» подсчитали, что в 41 субъекте из 89 семья со средним доходом не может комфортно обслуживать кредит на покупку квартиры площадью 50 м².
Регионы с наименьшей доступностью семейной ипотеки:
- Ростовская область
- Ингушетия
- Амурская область
- Приморский край
- Белгородская область
- Дагестан
- Калмыкия
- Тюменская область
- Свердловская область
- Самарская область
- Московская область
- Ленинградская область
- Чечня
- Калининградская область
- Краснодарский край
- Крым
- Севастополь
Причиной эксперты считают рост цен на жилье, обгоняющий зарплаты.
«В регионах с высокой стоимостью жилья лимиты в 6 миллионов ₽ недостаточны. В Краснодарском крае квартира в 50 м² стоит около 9,6 миллиона ₽, поэтому заемщикам приходится вносить большой первоначальный взнос», — рассказала «Известиям» директор исследовательского центра Венера Шайдуллина.
В то же время в северных и дальневосточных регионах ситуация обратная. На Чукотке, Камчатке, в Магадане или Якутии ипотека с господдержкой более доступна благодаря высоким зарплатам и особым экономическим условиям.
Эксперты предлагают корректировать параметры программы: увеличить лимиты в дорогих регионах, снизить первоначальный взнос для семей с низким доходом и адаптировать условия под стоимость жилья в каждом субъекте. Иначе дисбаланс будет только усиливаться.
