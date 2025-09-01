На рынке новостроек России преобладают два класса жилья

Эксперты Аналитического центра «Домклик» Сбербанка определили долю, которую каждый класс недвижимости занимает на рынке новостроек в крупнейших регионах страны.

По их данным, в целом по России наибольшей популярностью пользуется недорогое жильё: на сегменты эконом и комфорт приходится 85% всего предложения. В половине рассмотренных регионов доля этих двух классов превышает 90%. Практически везде на рынке новостроек преобладает жильё комфорт-класса, за исключением Воронежской и Челябинской областей, где превалирует эконом и занимает 48,5% и 62,2% объема предложения соответственно.

На общем фоне выделяется Москва, где практически установился паритет в предложении доступных новостроек (эконом и комфорт - 52,2%) и премиального жилья (бизнес и элитное - 47,8%). Столица также является абсолютным лидером среди регионов по предложению новостроек бизнес и элитного класса: 33,9% и 14% соответственно.

При этом в ряде регионов объем предложения самого бюджетного типа жилья (эконом) меньше, чем в столице. Объявлений о продаже таких квартир меньше всего в Санкт-Петербурге - 3,8%, далее следуют Ростовская область (6,9%), Краснодарский край (8,4%), Приморский край (9,2%) и Республика Татарстан (9,8%).

Элитное жильё, помимо Москвы, наиболее широко представлено в популярных туристических регионах: в Краснодарском крае (4,2%) и Калининградской области (3,7%).