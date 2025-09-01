Россиянам запретили продавать землю отдельно от дачи

В России вступил в силу закон, уточняющий возможность отчуждать садовые и огородные участки отдельно от домов и построек. Об этом сообщил ТАСС.

© Газета.Ru

С 1 сентября раздел участка возможен с соблюдением установленных земельным законодательством требований. Документ уточняет особенности строительства зданий и сооружений на садовых участках, а также запрещает раздел жилого или садового дома, а также хозпостройки или гаража.

Согласно нововведениям, в инфраструктуру садоводческих участков могут быть включены системы подачи электричества, газа, воды и канализации, а также различные хозпостройки, включая бани, сараи, навесы, погреба, теплицы, летние кухни, а также колодцы.

Однако к ним не относятся погреба и другие постройки, являющиеся частями домов. Поправки должны помочь избежать путаницы при оформлении домов и участков.

29 августа риелтор и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев сообщил, что в России в сентябре вступят в силу новые правила о бесхозных дачных участках. Если собственники не уделяют внимания этому вопросу, допускают запустение земли и наличие запущенных построек, то за это им грозит изъятие участка.