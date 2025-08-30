Суд заступился за цыган из-за отказа в сдаче им жилья

В Москве суд признал дискриминационными объявления о сдаче жилья с отказом цыганам и постановил запретить их распространение на территории России. Такое решение было принято по административному иску прокурора. Соответствующая информация следует из официальных документов, в которых фигурирует один из российских интернет-сервисов.

«Административный иск прокурора удовлетворить. Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет на сайтах по электронным адресам… информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — процитировало информацию РИА Новости.

По сведениям издания, речь, в том числе, идет о публикациях на сайте «Авито». В решении суда отмечается, что подобные объявления нарушают законодательство о недопустимости дискриминации.

