Экономист назвал срок возвращения более доступной ипотеки

Центральный банк России (ЦБ) может опустить ключевую ставку до 10 процентов к концу 2026 года, что приведет к снижению ипотечных ставок до 12-13 процентов, считает заведующий кафедрой национальной экономики экономического факультета РУДН имени Патриса Лумумбы Юрий Мосейкин. В разговоре с «Лентой.ру» он уточнил, что для этого ЦБ должен не отказываться от своего курса по понижению ключевой ставки.

© Lenta.ru

«Последнее снижение ставки ЦБ простимулировало рост запросов на ипотечное кредитование. Поэтому если будем вести речь о том, что ЦБ будет последовательно идти в рамках своего курса по снижению ключевой ставки от заседания к заседанию, то можно говорить о том, что к концу 2026 года ставка ЦБ может прийти на уровень, скажем, 10 процентов, то ипотечные кредиты можно рассматривать 12-13 процентов. Это более-менее комфортные показатели для заемщиков», — сказал Мосейкин.

Он объяснил, что процентная ставка по ипотечным кредитам достаточно жестко коррелируется со ставкой ЦБ. При этом разница между ставками регулятора и ипотечного кредита составляет примерно 2-3 процента.

«Привязка состоит в том, что обычно банки где-то имеют спред порядка двух-трех процентов от ставки ЦБ, поэтому если ЦБ снижает с 18 процентов до 16, то, соответственно, ставка по рыночным ипотечным кредитам будет на уровне 20 процентов, но некоторые банки закладывают еще процент за риск, поэтому особенно здесь тешиться не следует», — добавил экономист.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов описал два сценария снижения ключевой ставки Центробанка на грядущем заседании в сентябре. По его словам, 12 сентября будут обсуждаться два варианта: снижение на 100 или на 200 базисных пунктов (один или два процентных пункта).

В июле ЦБ опустил ключевую ставку до 18 процентов годовых, от сентябрьского решения совета директоров регулятора аналитики ждут снижения показателя до 16-17 процентов, хотя некоторые индикаторы, в том числе выросшие инфляционные ожидания населения, ставят под вопрос такой оптимизм.