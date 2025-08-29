Аналитики назвали районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Самую дешевую «первичку» в Москве можно найти в районе Некрасовка. Где в столице экспонируются самые недорогие новостройки, выяснили аналитики платформы bnMAP.pro. Результаты исследования публикует РБК.

По статистике на июль, в Некрасовке квадратный метр в новостройке обойдется в среднем в 190,3 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занимает Косино-Ухтомский район, где средняя стоимость составляет 212,3 тысячи рублей за квадрат. Тройку лидеров замыкает Новогиреево с 228 тысячами рублей за квадратный метр. Следом идут Щербинка (244,2 тысячи рублей), Бибирево (245,5 тысячи рублей) и Внуково (257,1 тысячи рублей).

Читать новость полностью

За последний год в столичных новостройках стало почти вдвое меньше квартир с готовой отделкой, причем их доля планомерно снижалась. Если во втором квартале прошлого года готовый ремонт предлагали в 31% случаев, то к марту этого года цифра упала до 26%, а к июлю уже до 18%.

Такими подсчетами поделились аналитики компании CORE.XP.

"Отказ от отделки был необходим для снижения стоимости покупки в связи с падением спроса, удорожанием материалов и дефицитом рабочей силы", - считает руководитель направления жилой недвижимости компании Екатерина Ломтева.

В свою очередь, доля квартир без отделки, наоборот, увеличилась за год с 44 до 58%. Предложение с отделкой white box, когда выполнены только черновые работы, осталось на уровне прошлого года - 24%.

На этом фоне упало и число меблированных квартир - жилье с готовым кухонным гарнитуром, а то и полным набором мебели застройщики предлагают все реже. Впрочем, при желании найти такие варианты можно.

То же самое касается и квартир с отделкой - несмотря на общее падение предложения в городе хватает домов, где все квартиры предлагаются с чистовым ремонтом.

Читать новость полностью

Согласно данным ЕРЗ, средняя высота жилых новостроек в России за последнее десятилетие увеличилась почти на четыре этажа и впервые превысила 19 этажей, передает РИА «Новости».

Самыми «высокими» регионами стали Москва, Свердловская область, Приморский край, Башкортостан и Самарская область. В столице России средняя высота новостроек уже превышает 31 этаж, а в Свердловской области достигает 24 этажей.

В числе регионов с самыми низкими новостройками названы Республика Алтай, Тыва, Магаданская область, Калмыкия и Чукотский автономный округ, где средняя высота многоквартирных домов на Чукотке не превышает пяти этажей. В топе по снижению этажности оказались Петербург, Ленинградская и Кировская области, тогда как больше всего высота новостроек выросла в Москве, Астраханской области, Ингушетии, Башкортостане и Нижегородской области.

По информации ЕРЗ, 28% новых домов в России строятся выше 25 этажей. За 10 лет число зданий высотой 19-24 этажа выросло на 2,6 процентных пункта, а доля высотных новостроек (свыше 25 этажей) увеличилась на 15,5 процентных пунктов. В то же время доля многоэтажных домов (9-18 этажей) и малоэтажных зданий (1-4 этажа) снизилась на 12,9 и 5,5 процентных пунктов соответственно.

Параллельно с ростом этажности уменьшилась и средняя площадь квартир: в 2025 году она составила 48,8 кв. метра против 56,6 кв. метра десять лет назад, что на 14% меньше. Самые просторные квартиры предлагают новостройки Ингушетии (81,57 кв. м), Чечни (68,64 кв. м) и Луганской народной республики (62,98 кв. м), а самые компактные – в Петербурге (40,48 кв. м), Ленинградской области (41,05 кв. м) и Тыве (44,63 кв. м).

Читать новость полностью

Недостатки и преимущества вторичного жилья видны сразу - достаточно осмотреть квартиру и район. Когда же речь заходит о новостройке, особенно на ранних стадиях строительства, принимать решение о покупке приходится с опорой на косвенные индикаторы: от документов до репутации девелопера.

Аналитики группы компаний «Садовое кольцо» выяснили, какие факторы усиливают доверие к проекту, что воспринимается как риск и как меняются приоритеты на финальной стадии выбора.

После того, как покупатель определился с проектами, подходящими по цене и местоположению, приходит пора проводить отсев понравившихся вариантов и принимать решение. Согласно исследованию, в первую очередь клиенты проверяют репутацию застройщика. Об этом рассказали 60% опрошенных граждан, планирующих или недавно купивших квартиру в новостройке. Покупатели изучают историю компании, смотрят уже введенные в эксплуатацию объекты и читают отзывы жителей.

Вторым по значимости фактором при принятии решения о покупке выступает прозрачная документация. Проектную декларацию, разрешение на строительство, права на землю - эти и другие документы внимательно изучают до выхода на сделку 45% респондентов.

К «красным флагам» участники исследования относят существенные переносы сроков ввода, правовые риски, включая споры по земле и замечания к разрешительной документации. Всегда настораживает низкий темп строительных работ на строительной площадке и устойчивый негатив в чатах и медиа.

Любопытно, что прямой рекламе доверяют лишь 15% респондентов, тогда как 39% предпочитают ориентироваться на отзывы в интернете. 26% респондентов рассказали, что вступают в чаты будущих жильцов жилого комплекса и изучают информацию в Telegram-каналах застройщиков.

При принятии решения о покупке квартиры в новостройке женщины в большей степени, чем мужчины, ориентируются на визуальную презентацию: для них важны рендеры, макеты дома, буклеты, шоурумы. Больше половины покупательниц в числе значимых факторов выбора указали архитектурную выразительность проекта и дизайн внутренних и общественных пространств.

Для мужчин более значимы правовая чистота проекта и полнота разрешительной документации, технология возведения дома, системы безопасности, состояние стройплощадки. Представители сильного пола чаще подходят к выбору с технической стороны: оценивают инженерные системы, лифтовое оборудование, а при наличии личного строительного опыта дополнительно сопоставляют заявленные сроки сдачи с фактическим прогрессом на стройплощадке объекта.

Мужчины в два раза чаще женщин интересуются будущей управляющей компанией жилого комплекса и цифровыми решениями, например, «умным домом» и face id – системой распознавания лица пользователя.

Читать новость полностью

В 2026 году ставки по рыночной ипотеке в России упадут до 12 процентов годовых. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, передает «Газета.Ru».

По словам финансиста, средние ставки по ипотеке уже вернулись к уровню начала 2023 года, если учитывать ранее выданные кредиты. Сейчас банки выдают займы в среднем под 21,5 процента против 25 процентов весной.

«При текущих темпах снижения ключевой ставки мы вполне можем увидеть ипотеку от 15–16 процентов к концу этого года и до 12 процентов в следующем году. Не на все объекты, по акциям, но в принципе это реально», — отметил Селезнев.

Он добавил, что даже при таком сценарии массовый спрос на ипотеку останется затрудненным. Доля рыночной ипотеки составит не более 50 процентов и коснется в основном альтернативных сделок, при которых происходит обмен старого жилья на новое с доплатой.

Читать новость полностью