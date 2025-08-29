Жилью на Патриарших прудах предрекли подорожание

Недвижимость на Патриарших прудах в Москве подорожает на фоне массового закрытия ресторанов в этом районе, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов Kalinka Ecosystem.

Закрытие заведений в популярной локации связано с повышением ставок аренды и изменением портрета посетителя. По мнению специалистов, перемены не спровоцируют падение цен на недвижимость в этой локации, а, напротив, приведут к росту ее стоимости. Они пояснили, что уход шумных ресторанов станет скорее плюсом для покупателей и старожилов.

Эксперты рассказали, что в данный момент новостройки в районе Патриарших прудов доступны для покупки лишь в двух элитных жилых комплексах. Средневзвешенная стоимость «первички» в них составляет 3,9 миллиона рублей за квадратный метр, что на 48 процентов больше, чем годом ранее. Объем предложения за тот же период снизился на 22 процента.

В Kalinka Ecosystem также отметили, что потеря статуса гастрорайона не окажет негативного влияния и на рынок готового жилья. Зачастую покупатели приобретают жилье на Патриарших прудах не ради близости заведений, а по причине удачной локации, транспортной доступности, культурной и исторической составляющей. Помимо этого, объем предложения квартир на вторичном рынке там тоже ограничен, поскольку собственники не желают расставаться со своими «родовыми гнездами», а дефицит предложения, в свою очередь, всегда стимулирует спрос и повышение цен.

Накануне эксперты рынка недвижимости заявили, что аренда жилья в Москве и Петербурге в ближайшее время подорожает на 20 процентов.