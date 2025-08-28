Цены на один вид жилья в России резко пошли вниз

Цены на готовое жилье в России резко пошли вниз. Спад наблюдается в трети российских регионов, пишут Центробанка.

За апрель-июнь квадратный метр в сегменте вторичной недвижимости подешевел в 27 из 83 субъектов. Сильнее всего стоимость снизилась в Калужской области — там цены упали на 10 процентов, до 92 тысяч рублей. Чуть меньше в Краснодарском крае — там «вторичка» потеряла в цене 9 процентов (175,5 тысячи рублей за «квадрат»). На 5 процентов снизилась стоимость готовых объектов в Мурманской области (до 84 тысяч рублей за «квадрат»). Следом идут Тверская область, Еврейский автономный округ, Калмыкия и Тыва. Также в цене теряет вторичное жилье в Санкт-Петербурге, Карелии, Адыгее, Северной Осетии, Астраханской и Нижегородской областях.

Данную тенденцию специалисты объясняют слабым спросом и недоступной ипотекой. На фоне этих факторов покупатели стали все чаще выбирать новостройки, на которые распространяются условия льготных программ. Кроме того, продавцы начали снижать цены на объекты после долгого повышения.

Ранее отмечался рост заявок на оформление ипотеки в России. Показатель в сегменте новостроек увеличился на 12 процентов, а на вторичном рынке — на 26 процентов.