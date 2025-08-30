В России предсказали падение цен на новостройки

Квартиры в новостройках в России могут подешеветь на 5-8% при снижении ключевой ставки, сообщил ТАСС директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.

"При снижении ключевой ставки до 16% к концу года, мы можем увидеть снижение цен на первичном рынке в районе 5-8%. Проблема в том, что застройщикам необходимо наполнять эскроу-счета, чтобы иметь сниженные ставки по проектному финансированию, при этом повышение доступности рыночной ипотеки сместит покупательский спрос на готовое жилье, которое за последние несколько лет стало значительно доступнее квартир в новостройках", - рассказал ТАСС Хусаинов.

По его словам, ситуация с ценами на первичном рынке будет зависеть от объемов выдач семейной ипотеки и возможных ее ограничений, в части покупки жилья лишь в регионе прописки и отмены повышенной компенсации банкам за выдачу таких кредитов, если такое решение будет принято.

"При этом мы видим замедление планов по выводу новых проектов на рынок застройщиками, а это фактор в пользу удержания цен на первичном рынке на прежнем уровне за счет сокращения ликвидного предложения", - отметил Хусаинов.

Последние пару лет разрыв в динамике роста средней цены квадратного метра новостроек и готового жилья продолжал увеличиваться, добавил эксперт. Если с августа 2023 года по август 2024 года средняя цена квадратного метра в новостройках России увеличилась на 14,3%, то на вторичном рынке рост составил всего 9%, за период с августа 2024 года по август 2025 года и вовсе средняя цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 13,4%, а на вторичном всего на 4,9%.