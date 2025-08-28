Аренда жилья в Москве и Санкт-Петербурге резко подорожает

Аренда жилья в Москве и Санкт-Петербурге подорожает на 20%. Это произойдет из-за массового возвращения студентов и семей, которые начнут искать новые квартиры после отпусков, сообщает «Shot Проверка».

Спрос стремительно растет, а число доступных предложений, напротив, уменьшается. Риэлторы прогнозируют, что в начале сентября рост цен в массовом сегменте может достичь 10–20%. Это при том, что в августе аренда уже подорожала на 5–7%.

«В премиум-сегменте с подорожанием ситуация другая. Низкий спрос приведет к увеличению цены на 3–5%», – говорится в материале.

Ранее в «Инком-Недвижимости» сообщили, что в Москве рассрочки заняли 50% в схемах приобретения первичных квартир на собственные средства в массовом сегменте рынка жилья. Эксперты компании отметили, что рынок стал разворачиваться в сторону сделок по программе трейд-ин.

Они утверждают, что в настоящее время около 40% сделок с первичным жильем на массовом рынке Москвы заключаются с привлечением ипотечного кредитования, в то время как остальные 60% покупок осуществляются за счет собственных средств покупателей.