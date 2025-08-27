Трава у дома: у кого с сентября могут отобрать дачу
С 1 сентября 2025 года в России вступит в силу новый нормативный акт правительства, который кардинально изменит подход к определению неиспользуемых земельных участков.
Этот документ содержит конкретный перечень признаков, по которым земельные участки могут быть признаны неиспользуемыми и, соответственно, подлежать возможным мерам по их изъятию или другим правовым последствиям, сообщает ИА DEITA.RU.
В отличие от прежних правил, где критерии зачастую носили субъективный характер и вызывали споры, новый акт устанавливает четкие и однозначные признаки, руководствоваться которыми обязаны инспекторы и органы власти. «Парламентская газета» перечислила основные признаки неиспользования земельных участков.
Захламление или загрязнение отходами более половины площади в течение года:
Если на участке зафиксировано скопление мусора, строительного или бытового отходов, а также захламление более чем на 50% его площади — это считается признаком неиспользования. Такой показатель должен подтверждаться инспектором в ходе проверки и оставаться актуальным в течение минимум одного года.
Земли садового, огородного и приусадебного назначения:
Для таких участков важным признаком считается покрытие более половины их площади сорными растениями высотой свыше метра. Также к признакам относится наличие деревьев и кустарников, которые не являются предметами благоустройства или озеленения. Если более половины территории постоянно занята сорняками или зарослями без ведома владельца — участок признается неиспользуемым.
Земли под строительство:
Для участков, предназначенных для возведения жилых или иных зданий, важным признаком считается отсутствие построенного и оформленного здания или сооружения в течение пяти лет с момента получения разрешительной документации. Исключение составляют случаи, когда в разрешительных документах указаны другие сроки — тогда применяются они.
Индивидуальные жилые участки:
Для таких участков действует тот же признак — отсутствие построенного дома или другого объекта зафиксировано как неиспользование. Однако срок для выполнения строительства и регистрации права на объект увеличен до семи лет с момента получения разрешения или оформления участка. Если за это время строительство не началось или право не зарегистрировано — участок может быть признан неиспользуемым.
Обслуживание уже построенных зданий:
Если на участке есть здание или сооружение, то его содержание должно соответствовать определённым требованиям порядка и состояния. В случае запущенности, разрушения или полного отсутствия ухода за объектом — это свидетельствует о том, что участок фактически не используется по назначению.
Важно отметить, что раньше четких критериев определения неиспользуемых земельных участков практически не существовало. Это приводило к субъективным решениям инспекторов и возникновению споров между собственниками и государственными органами. В результате многие владельцы сталкивались с необоснованными претензиями или изъятием земли без достаточных оснований.
Теперь же новый нормативный акт устанавливает прозрачные признаки: инспекторы обязаны руководствоваться только ими при проведении проверок. Это значительно повышает предсказуемость правовых последствий для владельцев земли и снижает риск неправомерных решений.
Введение конкретных признаков поможет более эффективно бороться с незаконным использованием земли: заброшенными участками с мусором, зарастанием сорняками или отсутствием строительства на предназначенных для этого землях. Владельцы получат ясные ориентиры о том, что считается нарушением режима использования участка и как избежать возможных санкций.
Кроме этого, новые правила стимулируют собственников своевременно ухаживать за своими участками: содержать здания в порядке, проводить уборку мусора и своевременно реализовывать строительные планы.
Таким образом, с 1 сентября 2025 года российские органы власти получат мощный инструмент для борьбы с бесхозяйственностью и незаконным использованием земельных ресурсов — четкий перечень признаков неиспользования земли. Так что собственникам следует заранее ознакомиться с новыми требованиями.