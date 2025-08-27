Названы районы Москвы с наиболее подорожавшим вторичным жильем

Эксперты оценили, как изменились цены на вторичное жилье в различных районах Москвы за год. Исследование показало, что больше всего подорожали квадратные метры на Якиманке, а наиболее заметное снижение стоимости вторички зафиксировано в Хамовниках, сообщает «РБК-Недвижимость.

Так, по состоянию на август 2025 года, средняя цена за 1 кв. м в ЦАО составила 506,7 тысяч рублей (-0,5%). Рост средней стоимости произошел в четырех районах: Якиманке (+5,3%), Арбате (+3,2%), Пресненском (+1,7%) и Таганском (+0,3%).

Эксперты связали такие изменения с «вымыванием» более дешевых лотов. В продаже остались более дорогие объекты недвижимости, что повлияло на среднюю цену.

Снижение стоимости квадратного метра за год отметили в Хамовниках (-4,7%), Красносельском районе (-1,7%), Замоскворечье (-1,1%) и Мещанском (-1%). Эксперты отметили, что средняя цена может меняться как в сторону роста, так и в сторону снижения. На рынок поступают различные по качеству и стоимости объекты, а востребованная недвижимость может стоить чуть дороже или дешевле аналогов.

Быстрее всего цены на вторичную недвижимость во втором квартале 2025 года росли в Западном АО. Средняя стоимость 1 кв. м достигла 320,2 тысяч рублей, что на 0,5% превысило показатель предыдущего квартала.

Ранее стало известно, что в восьми российских городах снизился спрос на вторичку. Это Калининград, Сочи, Севастополь, Новороссийск, Нижний Новгород, Орск и Салехард. Также снижение спроса зафиксировали в Раменском районе Московской области. Рост спроса наблюдался в Великом Новгороде, Самаре, Красноярске, Благовещенске, Находке, Артеме и Елизове.