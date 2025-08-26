Стоимость аренды жилья рядом с вузами растет быстрее, чем в целом по городам

В августе цены на аренду жилья рядом с крупными вузами выросли в среднем по стране на 18 процентов, если сравнивать их с апрельскими. Весной однушку у Санкт-Петербургского госуниверситета можно было снять за 54 тысячи рублей, а сейчас, по данным Циан.Аналитики, за нее в среднем придется отдать уже около 60 тысяч.

Однокомнатная квартира недалеко от Уральского федерального университета обойдется в 39 тысяч рублей - на четыре тысячи больше, чем в апреле. А рядом с Новосибирским госуниверситетом цена подскочила на 18 процентов - почти до 38 тысяч. Конечно, стоимость аренды увеличивается и в других городских районах, но все же более скромными темпами, чем рядом с вузами. "Перед началом нового учебного года спрос на квартиры рядом с университетами растет активнее, а выбор наиболее доступных квартир сокращается быстрее, чем в целом по городу, поэтому и ставки растут опережающими темпами", - поясняет эксперт Циан.Аналитики Елена Бобровская.

Предложений о сдаче жилья на сайтах недвижимости в Санкт-Петербург еще достаточно, причем во многих объявлениях указано, что оно подходит и для студентов.

Сейчас комната в коммуналке у станции "Технологический институт" обойдется в 18 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги. А за студию с современным ремонтом у "Московских ворот" просят уже 50 тысяч. Лучшие же варианты разбирают моментально. "Ищу квартиру в Петербурге с начала августа, - рассказывает архангелогородка Светлана Абрамова. - То, что мне подходит - недорого, с современным ремонтом и рядом с метро, - я не успеваю даже посмотреть, сдают еще до моего приезда. А то, что доступно, не всегда нравится мне, например в квартире очень старые мебель и техника".

За многих первокурсников жилье ищут их родители, отмечает петербурженка Наталья Стахова, которая сдает комнату в коммуналке на Гороховой. "Многие родители хотят, чтобы ребенок жил в приличной коммуналке с хорошими соседями: какой-никакой, а контроль, - сообщила она. - За мою комнату развернулась настоящая битва. В итоге сдала заочнице из Москвы, которая работает в соседнем отеле и ценит чистоту".

Сейчас со студентами конкурируют приезжие работники, которых компании активно нанимают в конце лета и в начале осени

По данным сервиса "Яндекс Аренда", уже в июле во многих крупных городах страны вырос интерес к объявлениям о сдаче жилья и при этом сократилось предложение. Это касается Екатеринбурга, Красноярска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Самары. Со студентами конкурируют отпускники, вернувшиеся с отдыха, и приезжие работники, которых компании активно нанимают в конце лета и в начале осени.

Так, в Самаре спрос уже заметно превышает предложение. Желание сэкономить на транспорте, стоимость которого может в месяц вылиться в три-четыре тысячи рублей, и подарить себе дополнительный час сна, заставляют иногородних студентов искать квартиры в радиусе полукилометра от вуза. Но жилье здесь стоит процентов на 30 выше, чем в других районах Самары. "Однокомнатные и двухкомнатные квартиры уходят за один-три дня. При этом цены, которые публикуют специализированные сайты, на мой взгляд, все же завышенные. Снять однокомнатную квартиру в топовых районах Самары можно от 24 тысяч рублей плюс оплата по счетчикам", - признает риелтор Алина Свирина.

В Москве в основном самые популярные квартиры у студентов - студии и однушки, находящиеся в 30 минутах пути от учебного заведения. "В связи с большим количеством вузов на юго-западе Москвы этот район пользуется самым большим спросом. Поэтому студентам стоит увеличить желаемое время в пути до места обучения на 10-20 минут, в таком случае жилье может стоить на 5-15 тысяч дешевле", - поясняет эксперт по направлению аренды агентства недвижимости "Этажи" Владислав Анисимов.

Однако добавим, что не во всех городах стоимость аренды растет к началу учебного года. Например, в Махачкале, как говорят местные риелторы, она в сентябре, наоборот, падает. В столице Дагестана цены скорее разгоняют туристы, а когда курортный сезон завершается, то и снять жилье можно дешевле. Сейчас в Махачкале одно- и двухкомнатные квартиры можно арендовать от 25 и до 50 тысяч рублей. Вместе с тем владелец риелторской компании Мадина Исаева рассказала "РГ", что квартиры, особенно с хорошим ремонтом, студентам сдают очень неохотно. "Собственники ссылаются на то, что те нечистоплотны, неаккуратны и все портят. Есть еще одна причина - часто в снятой студентом квартире в итоге живут до пяти человек, чтобы раскидать на всех сумму, - говорит риелтор. - Снимать жилье перед учебным годом выгодно в июле. Да, придется переплатить за август, но ближе к сентябрю выбор будет меньше".

Как отмечают эксперты, арендодатели охотнее сдают жилье студентам, если те не только платежеспособны, но и имеют аккуратный внешний вид и вежливо общаются. "Как студенту арендовать жилье дешевле? Начать искать квартиру заранее и рассмотреть варианты дальше от вуза, - говорит эксперт по недвижимости в компании "ПИК-Аренда" Татьяна Синицына. - А своевременная оплата и бережное отношение к квартире помогут установить хорошие отношения с арендодателем и продлить договор на выгодных условиях - без штрафов и других финансовых потерь".

Перед началом учебного года о непростой жизни студентов вспоминают постоянно. Появляются инициативы снизить им оплату за общежития, которых все-равно не хватает, или повысить стипендию до прожиточного минимума. Но пока она от него безнадежно далека. Так, с первого сентября академическая стипендия составит 2224 рубля, а социальная - 3340 рублей. Этого хватит лишь на самый простой набор продуктов на неделю. Так что выбор невелик - опустошать кошелек родителей либо пытаться подзаработать, хотя учебная нагрузка в вузах порой такая, что не до подработок. Конечно, во многих вузах, исходя из собственного стипендиального фонда, платят больше, но и этого едва ли хватит на поддержание студенческих штанов. Так что остается прислушиваться к советам экспертов.