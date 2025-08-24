Продажи дорогой недвижимости в Москве резко выросли

В июле в сегментах бизнес, премиум и делюкс в границах старой Москвы зафиксирован резкий рост спроса. Россияне купили в дорогих новостройках 140 тысяч квадратных метров первичной недвижимости, что на 23% больше, чем в июне. Количество проданных квартир выросло ровно на четверть - с 1940 до 2430.

© Московский Комсомолец

Таковы данные Whitewill.

- В июле рынок показал, как даже небольшое снижение ключевой ставки и доходности депозитов способно оживить спрос, - поясняет топ-брокер компании Екатерина Лёвина.

Несмотря на отсутствие заметных новых проектов, активность покупателей в низкий летний сезон выросла. Индивидуальные условия рассрочек, субсидированные ставки от 3,5% по семейной ипотеке и специальные форматы вроде траншевой ипотеки с минимальными платежами привели к росту спроса и средней цены квадратного метра.

- Традиционная ранее для рынка новостроек Московского региона сезонность, когда сезон отпусков характеризовался снижением спроса на рынке недвижимости, в течение последних лет почти полностью нивелировалась, - добавляет директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина. - Гораздо более существенное влияние на спрос оказывает макроэкономическая ситуация и новостная повестка, касающаяся рынка недвижимости: отмена льготного ипотечного кредитования, существенное изменение условий по льготным программам, повышение или понижение ключевой ставки.

Однако в сравнении с показателями июля 2024 года наблюдается снижение. Объемы продаж в квадратных метрах упали на 16%, количество квартир - на 12%.

Наибольший вклад в рост показателей внес бизнес-класс. Продажи в этом сегменте увеличились в июле сразу на 29% по количеству квартир (1988 сделок) и на 27% по площади. Средняя цена выросла за месяц на 4% (за год - на 19%), до 556 тысяч рублей за «квадрат».

В премиум-сегменте площади проданного жилья выросли на 11%, количество сделок - на 10%, до 421. Однако стоимость квадратного метра снизилась: за месяц на 3%, за год – на 2%, до 890 тысяч рублей.

В сегменте делюкс количество сделок сократилось на 9% по сравнению с июнем, до 21 квартиры, и на 45% за год (было 38 сделок). Тем не менее общий объем продаж в метрах вырос с июня на 15%. Средняя цена поднялась на 12% за месяц и на 21% за год, достигнув 2,5 миллиона рублей за квадратный метр.

- Рынок премиум- и делюкс-сегментов стабилен и менее зависим от ипотечных ставок, - комментирует Екатерина Лёвина. - Кроме того, ранее были совершены крупные оптовые покупки в ряде проектов, что вызвало незначительные колебания на рынке, но общей динамики они не меняют.

В целом, несмотря на годовое снижение ключевых показателей, июльские результаты указывают на оживление покупательской активности, особенно в сегменте бизнес-класса, где рост за месяц стал рекордным за последние полгода.