За последние три года в Москве выросло число новых квартир площадью от 100 кв. м

За прошедшие три года на первичном рынке «старой» Москвы количество квартир и апартаментов площадью от 100 кв. м увеличилось на 21,5%. Сильнее всего этот тренд набрал силу в элитном сегменте (+ 141,2% за три года), премиум-классе (+35,7%) и бизнес-классе (+34%). А вот в секторе массовых новостроек «старой» Москвы объем экспозиции лотов площадью от 100 «квадратов», напротив, сократился на 10%. Какие факторы стимулируют девелоперов строить все больше новостроек с просторных жилыми помещениями?

Как сообщил «МК» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов, сегодня на первичном рынке «старой» Москвы представлено 4414 квартир и апартаментов площадью от 100 кв. м против 3632 помещений тремя годами ранее. То есть, показатель вырос на 21,5%. Доля подобных лотов в общем объеме предложения сегодня составляет 9,4%. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель повысился на 1,7 п.п.

Максимальная площадь жилья на рынке новостроек «старой» Москвы сейчас составляет 1721,2 кв. м. Лот-рекордсмен продается в делюкс-проекте на Якиманке.

На рынке массовых новостроек «старой» Москвы, по данным эксперта, представлены 181 квартир и апартаментов от 100 кв. м в 20 проектах. За три года объем экспозиции сократился на 10%.

На первичном рынке бизнес-класса «старой» Москвы реализуется 1364 квартир и апартаментов от 100 кв. м в 97 комплексах. Относительно аналогичного периода 2022 года число помещений в продаже снизилось на 24,5% (при росте предложения по сегменту на 34% за три года).

«Квартиры площадью от 100 кв. м на первичном рынке бизнес-класса постепенно становятся дефицитом», – отметил коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков.

При этом, несмотря на уменьшение площадей, по его оценке, улучшается эргономика пространства, поскольку девелоперы постоянно работают над повышением качества продукта. Сегодня уже довольно распространенной практикой является наличие в квартирах отдельных гардеробных, постирочных, мастер-спален и т.д. Так или иначе, тренд на уменьшение площадей на рынке недвижимости прослеживается уже давно. Но в некоторых новостройках по-прежнему можно встретить и просторные варианты.

На первичном рынке премиум-класса «старой» Москвы сейчас представлено 1373 квартир и апартаментов от 100 кв. м в 48 комплексах. За три года показатель вырос на 35,7%, что сопоставимо с динамикой роста объема предложения по сегменту за этот период.

«На премиальном рынке Москвы поступательно растет предложение не только просторных форматов, но и квартир с эксклюзивными параметрами», – рассказал «МК» генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

С его слов, в их число входит жилье с террасами, патио, дровяными каминами и др. Наиболее востребованным типом квартир от 100 кв. м в премиум-классе являются двухуровневые помещения.

На рынке элитных новостроек столицы сегодня продается 1496 квартир и апартаментов от 100 кв. м в 59 проектах. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель увеличился 141,2%, то есть в 2,5 раз. Впрочем, и предложение в элитном сегменте выросло на 121% за три года.

«Существенный рост числа наиболее просторных помещений – от 100 кв. м – в новостройках Москвы стимулируют два фактора», – полагает Сырцов.

Во-первых, в столице, по его мнению, активно развиваются рынки премиальной и элитной недвижимости. Бизнесмены, которые в прошлом были «людьми мира» и владели заграничными резиденциями, сегодня все чаще выбирают Москву как постоянное место жительства, что приводит к росту среднего метража в высокобюджетных проектах.

Во-вторых, в связи с увеличением востребованности семейной ипотеки и постепенным улучшением демографической обстановки даже в проектах комфорт-и бизнес-класса появляется немало просторных предложений.