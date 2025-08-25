Строящиеся квартиры дорожают быстрее готового жилья

За последний год стоимость одного квадратного метра в готовых новостройках в городах-миллионниках выросла в среднем на 7,9%, тогда как цены на строящиеся объекты увеличились на 11,8%.

Об этом пишет портал «Яндекс Недвижимость», сообщает ИА DEITA.RU.

В июле 2025 года средняя цена за квадратный метр в уже сданных жилых комплексах составила 188 000 рублей. По сравнению с июнем, цены практически не изменились, показав минимальный рост — всего 0,5%.

Многие застройщики предлагают специальные условия для приобретения готового жилья, иногда даже используют программы, применяемые к строящимся объектам. Покупатели могут сразу въехать в квартиру после сделки и зачастую получают более выгодные условия по сравнению с вторичным рынком.

Наибольшая разница в ценах наблюдается в Уфе и Воронеже: там квадратный метр готового жилья дешевле строящегося на 15,1% и 10,1% соответственно. Также покупка квартиры по договору купли-продажи у застройщика обходится дешевле в Казани (-7%), Омске (-6%), Краснодаре (-3%) и Красноярске (-2,1%).

При этом по данным сервиса «Пульс Продаж Новостроек», в половине городов-миллионников квартиры в готовых новостройках стоят дороже, чем в строящихся объектах. Самую значительную «премию за готовность» берут застройщики в Москве (+21,2%), Нижнем Новгороде (+19,3%), Перми (+11,3%), Екатеринбурге (+10,3%) и Санкт-Петербурге (+8,5%).