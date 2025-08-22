Стало известно, сколько студенты в Москве тратят на аренду жилья

В преддверии нового учебного года специалисты проанализировали рынок недвижимости и выяснили, во сколько обходится аренда жилья студентам в Москве и Московской области. Согласно результатам исследования, медианный бюджет на съемную квартиру составляет 57,9 тысячи рублей, и этот показатель остается стабильным с начала года.

Аналитики выявили разницу в расходах и предпочтениях учащихся в зависимости от наличия у них работы. Так, студенты, которые совмещают учебу с трудовой деятельностью, в среднем тратят на аренду 56,3 тысячи рублей. В то же время учащиеся без собственного заработка, которым помогают родители, расходуют несколько больше — 59,5 тысячи рублей в месяц.

Наиболее популярным форматом жилья среди работающих студентов являются однокомнатные квартиры — их выбирают 58% учащихся. Медианная ставка на такое жилье составляет 47,9 тысячи рублей. Реже они арендуют двухкомнатные квартиры (27% за 59,2 тысячи рублей), студии (9% за 50,4 тысячи рублей) и трехкомнатные квартиры (6% за 67,8 тысячи рублей). Как правило, студенты с доходом предпочитают жить самостоятельно.

Студенты, которые пока не работают, чаще всего выбирают студии или двухкомнатные квартиры, чтобы делить арендную плату с соседями. Согласно статистике сервиса «Яндекс Аренда», медианная стоимость студии для них составляет 37 тысяч рублей, однокомнатной квартиры — 46,5 тысячи, «двушки» — 74,3 тысячи, а трехкомнатной — 80 тысяч рублей.

В целом студенты занимают небольшую долю на рынке аренды, причем чаще жилье снимают уже более взрослые учащиеся, имеющие подработку. Большинство из них (46,1%) арендуют квартиру совместно с партнером или супругом, а 12% — с друзьями.

