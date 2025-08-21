Покупателей жилья предупредили о рисках при рассрочке

Покупка жилья при помощи рассрочки от застройщика несет в себе риски. Об этом россиян предупредил эксперт по рынку недвижимости, основатель агентства Kobaladze Realty Ярослав Кобаладзе, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам риелтора, основная проблема рассрочки кроется в цене. К примеру, объект стоимостью 20 миллионов в рассрочку может обойтись в 25 миллионов.

«При этом тело “кредита” часто вшито в цену, и даже досрочная оплата не снижает итоговую сумму. Покупатель с самого начала платит за воздух — и выйти из такой сделки без потерь почти невозможно», — объяснил Кобаладзе.

Он добавил, что при невозможности расплатиться за квартиру продать ее будет сложно, так как покупатель изначально приобретал объект по завышенной цене. При этом рассрочка не предусматривает страховки, механизмов защиты или возможность рефинансирования. В особенности опасны сделки, в которых рассрочку оформляют как «договор инвестирования» — в спорах по таким делам суд часто встает на сторону застройщика.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже оформлять ипотеку на индивидуальное жилищное строительство. За год выдачи таких кредитов сократились почти в пять раз.