Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве

Максимальная цена 1 кв. м в элитном сегменте московской недвижимости приблизилась к 10 млн руб., что является абсолютным рекордом, при этом средняя стоимость выросла на 33% за год.

Об этом сообщила пресс-служба риелторской и консалтинговой компании «Метриум».

«Максимальная цена 1 кв. м в Москве приблизилась к 10 млн руб., подсчитали эксперты «Метриум». Это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Еще год назад показатель составлял порядка 6 млн руб. Стоимость самой дорогой квартиры столицы в открытой продаже сегодня превышает 7 млрд руб.», – говорится в сообщении.

По подсчетам аналитиков «Метриум», на первичном рынке элитного сегмента Москвы по итогам июля 2025 года представлено более 2,1 тыс. квартир и апартаментов в 61 проекте. Средняя цена 1 кв. м в элитных новостройках столицы к концу июля составляет 2,4 млн руб. За год показатель вырос на 33%, то есть на 600 тыс. руб. Это максимальные темпы удорожания среди всех сегментов московского рынка первичного жилья.

«На первичном рынке Москвы по итогам июля представлено ровно 100 квартир стоимостью свыше 1 млрд руб. <…> Год назад девелоперы реализовывали менее 50 таких помещений. Наиболее дорогая квартира на первичном рынке столицы сегодня стоит 7,3 млрд руб. (за 781,6 кв. м) против 2,5 млрд руб. (за 433,1 кв. м) годом ранее», – говорится в материале.

Отмечается, что значительное удорожание высокобюджетной первичной недвижимости связано с высокой активностью инвесторов и дефицитом предложения в наиболее привлекательных локациях. Кроме того, постоянно растут качественные характеристики девелоперских проектов. Влияет на ситуацию и сокращение числа стартов на фоне дорогого проектного финансирования. В I полугодии 2025 года девелоперы Москвы вывели на рынок только два элитных проектах против семи за аналогичный период 2024 года.