Рынок арендного жилья приготовился к традиционному осеннему ралли

Рынок съемного жилья приготовился к традиционному осеннему ралли, когда ставки аренды с окончанием лета взмывают вверх, а предложение резко сокращается.

Специалисты федерального портала "Мир квартир" провели анализ цен по одно-, двух- и трехкомнатным квартирам в 70 городах России за июль.

По его результатам выяснилось, что однокомнатные квартиры стали сдаваться дороже в 46 городах из 70 исследованных, в 23 дешевле, в одном городе ставки не изменились. Аренда двухкомнатных квартир выросла в цене в 47 городах, ставки снизились в 22, и в одном городе изменений не произошло. Что касается трехкомнатных квартир, то в 44 городах арендодатели подняли плату, в 26 снизили.

В среднем по стране съемные однокомнатные квартиры подорожали на 1,2%, до 26,9 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные - на 1,4%, до 33,996 тыс. рублей в месяц, трехкомнатные - на 1,6%, до 43,6 тыс. рублей в месяц.