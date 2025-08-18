Российские власти готовят меры поддержки спроса на жилье

Правительство разрабатывает меры, направленные на стимулирование спроса на жилье и увеличение доступности ипотечных программ для определенных групп населения. Минфин, Минстрой, и ДОМ.РФ по просьбе заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина проработают возможность разрешения банкам использовать средства из макропруденциального буфера капитала, накопленные в период с декабря 2022 года по май 2025 года, передают «Известия».

Как отмечается, для того чтобы смягчить последствия экономических потрясений, были созданы резервы. Они предназначены для покрытия кредитов с первоначальным взносом не менее 20%, пишет издание со ссылкой на протокол совещания, которое состоялось в июне.

По словам члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева, буферную систему ввели после мирового финансового кризиса 2007–2009 годов. Как уточнил собеседник, резервные буферы капитала для банков — «это амортизаторы в периоды экономического стресса».

«Их наличие позволяет им абсорбировать убытки, сохраняя при этом предоставление ключевых услуг реальному сектору экономики», — добавил Тортев.

По его мнению, правительство может рассмотреть вопрос о смягчении требований к банкам с целью поддержки строительной сферы. Однако важно учитывать, что антикризисные меры банков способствуют укреплению финансовой системы страны.