Свыше двух с половиной сотен зданий построили в Москве с начала года

18.08.2025 --- Более 260 жилых, социальных, деловых и промышленных объектов построили в столице с начала этого года. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. «За семь месяцев 2025 года в столице построили 263 объекта недвижимости общей площадью почти шесть миллионов квадратных метров, из которых 2,8 миллиона квадратных метров — жилье. В прошлом году за аналогичный период было построено 211 зданий. Помимо жилья, в городе активно возводятся социальные и административно-деловые объекты. Больше всего недвижимости появилось в Новомосковском административном округе — здесь построили 51 здание общей площадью 994 тысячи квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов. Город совместно с девелоперами стремится создать комфортную среду для жизни москвичей. Рядом с жилыми кварталами появляются новые школы, детские сады, спортивные объекты, деловые и торгово-развлекательные центры. Из общего количества недвижимости, построенной за первые семь месяцев 2025 года, больше половины ввели в эксплуатацию частные застройщики. Так, на Элеваторной улице в районе Бирюлево Восточное инвестор возвел торгово-развлекательный центр площадью 8,7 тысячи квадратных метров. В Алексеевском районе на Новоалексеевской улице построили офисное здание площадью 21,7 тысячи квадратных метров. При строительстве уделяется внимание внешнему виду новых зданий, используются материалы, отвечающие всем требованиям санитарных норм и безопасности. К слову, Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Игорь СИБИРЯКОВ