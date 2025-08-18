Власти изучают новые меры для поддержки спроса на жилье

Власти готовят новые меры поддержки спроса на жилье и повышения доступности льготной ипотеки, пишут «Известия». По данным издания, в июне вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину совместно с Минстроем и Дом.рф рассмотреть возможность разрешения банкам «расформировать макропруденциальный буфер капитала», накопленный с декабря 2022 года по май 2025 года. Кредитные организации откладывали эти резервы по программам с взносом не менее 20% — они предназначены для смягчения экономических потрясений.

По словам члена экспертного совета комитета по защите конкуренции Госдумы Дмитрия Тортева, правительство рассматривает смягчение банковской политики ради поддержки строительной отрасли. В то же время важно понимать, что антикризисные резервы в настоящее время гарантируют стабильность финансовой системы России. Сегодня 20% застройщиков находится в зоне риска, ранее заявлял Хуснуллин.

Кроме этого, власти изучают возможность отмены надбавок к коэффициентам рисков по вновь выдаваемым ипотечным кредитам с господдержкой и снижения размера базовых коэффициентов рисков по льготной ипотеке с учетом низкого уровня просроченной задолженности. В пресс-службе ВТБ все вышеуказанные меры поддержки приветствовали.

Из протокола совещания у вице-премьера также следует, что причина сокращения ипотечных программ кроется в том числе в отмене банковских комиссий. Если раньше девелоперы фактически субсидировали банкам ипотеку с господдержкой, то после отмены комиссий кредитным организациям стали невыгодны такие инструменты, уточняет Тортев. В это же время важно понимать, что комиссии повышали стоимость ссуд для граждан, делая условия по кредиту невыгодными для них. Именно поэтому ЦБ запретил использование этого инструмента. После отмены комиссий ряд банков увеличили требования к минимальному первоначальному взносу.

Гендиректор «Intermark городская недвижимость» Дмитрий Халин предположил, что власти хотят создать такие условия для банков, чтобы последние могли позволить себе выдавать кредиты на недвижимость даже тогда, когда у покупателя есть менее 20% первоначального взноса.

Тортев сомневается, что Минфин и ЦБ пойдут на такие меры, поскольку, как уже было указано ранее, подобные резервы являются частью мирового стандарта стабильности банковской системы, и ее реформирование может негативно отразиться на устойчивости кредитных организаций. Особенно когда речь идет о банках, работающих в отдаленных российских регионах, считает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Несмотря на то что рассматриваемые меры могли бы поспособствовать поддержке строительной отрасли, банки, оставшиеся без «подушки безопасности» сократили бы инвестиции в другие сферы российской экономики, заключил эксперт.