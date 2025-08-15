Названа стоимость жилья в городе встречи Путина и Трампа

Средняя цена жилья в Москве превосходит показатели крупнейшего города Аляски, Анкориджа, где должен пройти саммит с участием российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Сравнением и подсчетами стоимости жилья в российской столице и Анкоридже делится РБК.

Основной рынок жилья на Аляске сосредоточен в крупнейшем городе штата — Анкоридже, где пройдет саммит. Средние цены на жилье здесь выше, чем в целом по Аляске. Средняя стоимость жилья в самом штате составляет 31,6 миллиона рублей (394,7 тысячи долларов), тогда как в Анкоридже цены выше на 3,2 процента — 32,4 миллиона рублей (407,4 тысячи долларов).

Дом площадью до 50 квадратных метров в Анкоридже стоит в среднем 40,5 миллиона рублей (507 тысяч долларов), от 50 до 100 квадратных метров — 81,1 миллиона рублей (1,01 миллиона долларов), от 100 до 150 «квадратов» — 121,7 миллиона рублей (1,52 миллиона долларов), от 150 до 200 квадратных метров — 162,2 миллиона рублей (2,03 миллиона долларов), свыше 200 квадратных метров — 186,6 миллиона рублей (2,3 миллиона долларов).

Средняя стоимость студии около 20 квадратных метров составляет 28 миллионов рублей (350,5 тысячи долларов), однокомнатной квартиры площадью 30 «квадратов» — 28,1 миллиона рублей (351,8 тысячи долларов). Двухкомнатная квартира площадью 55 квадратных метров обойдется в среднем в 51,4 миллиона рублей (643,4 тысячи долларов), трехкомнатная площадью около 70 «квадратов» будет стоить примерно 65,4 миллиона рублей (818,8 тысячи долларов). Квартира в несколько комнат площадью от 90 квадратных метров стоит 84,1 миллиона рублей (1,05 миллиона долларов).

Для сравнения, средняя стоимость квартир и апартаментов на первичном рынке Москвы составляет 36 миллионов рублей (405,7 тысячи долларов) — это на 13,9 процента выше, чем в целом по Аляске, и на 12,5 процента выше, чем в Анкоридже. Однако разницу можно объяснить: управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов указал, что более высокая средняя цена в Москве связана главным образом с большим количеством премиальных и элитных новостроек, которые значительно влияют на статистику.

Встреча Путина и Трампа на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени в пятницу, 15 августа. Беседа президентов пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем переговоры глав государств пройдут в составе делегаций по формуле «5 на 5».