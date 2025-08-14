В России снизилась доля рассрочек на первичном рынке жилья

В России заметно уменьшается доля рассрочек при продаже жилья на первичном рынке, сообщили Forbes несколько крупных риелторов. Тенденция особо характерна для массового жилья, где показатель снизился с 30% в начале года до 14% в апреле и до 7% в августе, отметила исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина. В домах бизнес- и премиум-класса рассрочка все еще может превышать 30%, уточнил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Застройщики соглашаются, что стали осторожнее относиться к инструменту. При оформлении программы многое зависит от сроков сдачи дома: чем они больше, тем больше квартир реализуются в рассрочку, пояснил гендиректор девелоперской компании «Люди» Денис Жалнин.

«Если в январе-феврале в домах со сроком сдачи в 2026-2027 годах доля рассрочек была на уровне 35-40%, весной она снизилась до 30-35%, а сейчас находится в диапазоне 25-30%», — перечисляет он.

Директор по продажам ГК ФСК Светлана Бирина тоже поделилась цифрами, которые подтверждают тезис о том, что популярность инструмента планомерно снижается. Так, доля рассрочек в структуре продаж застройщика в первом квартале 2025 года уменьшилась в два раза по сравнению с первым кварталом 2024-го.

В свою очередь, в RS Group доля сделок с этим инструментом, наоборот, составляет 70%. Коммерческий директор компании Екатерина Беспалова объясняет это тем, что большая часть рассрочек выдана семьям, ожидающим пополнения, которые впоследствии переоформят программу в семейную ипотеку.

Подводя итоги, собеседники Forbes отмечают, что на снижении популярности рассрочки сказались сразу несколько факторов. Во-первых, застройщики столкнулись с первыми неплатежами клиентов и пересмотрели свои финансовые возможности. Во-вторых, к программе стали осторожнее относиться сами банки, от которых зависит, получит застройщик проектное финансирование или нет. В-третьих, на популярность рассрочки повлияла отмена банковских комиссий, которые банки взимали с застройщиков за доступ к льготной ипотеке.

Активное участие в дискуссии, посвященной рассрочке, принимает Центробанк. Ранее в кулуарах Финансового конгресса ЦБ глава департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов сообщил, что ЦБ подготовит специальную программу по урегулированию выдачи рассрочки от застройщика. Представитель Банка России заявил Forbes, что законопроект, регулирующий программу, сейчас обсуждается с профильными ведомствами.

Данилов же ранее обращал внимание, что ЦБ прежде всего изучает вопрос о том, каким образом учитывать долю рассрочки, по которой есть риск неплатежей со стороны клиентов, в резервах банка.