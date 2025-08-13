Ипотеку полностью на стороне партнера впервые запустили в РФ

Ипотеку полностью на стороне партнера банка впервые запустили в России, сообщил банк ДОМ.РФ.

"В России впервые появился сервис оформления ипотеки за 20 минут - ИТ-технология для застройщиков, агентств недвижимости и риелторов, позволяющая им самостоятельно проводить ипотечные сделки, без банковского участия, с помощью цифровых сервисов и искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Пользователи сервиса смогут получить заявку на ипотеку в личном кабинете, самостоятельно выбирают параметры кредита и условия проведения сделки, включая дату, время и место оформления ипотеки. Участие банка в процессе не требуется. Технология дорабатывается - в перспективе партнер сможет также подписывать кредитные документы и отправлять сделку на регистрацию в Росреестр.

Технология стала доступна в банке ДОМ.РФ, идет подключение партнеров.

Подключившимся будут доступны автоматическое формирование всей кредитно-обеспечительной документации, проверка аккредитации недвижимости и распознавание данных с помощью искусственного интеллекта. Ранее на каждом этапе изменения условий сделки требовалось участие сотрудника банка. На данном этапе банк подключает партнеров к новой технологии, полный процесс сделки за 20 минут будет доступен в четвертом квартале 2025 года.