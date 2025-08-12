Стоимость жилья в российских мегаполисах изменилась

В июле жилье в российских мегаполисах вновь начало дорожать. Средняя стоимость проданных готовых квартир достигла 182,3 тысячи рублей за квадрат — на 1,3 процента больше показателя предыдущего месяца, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные группы «Плюс».

Отмечается, что в июне, напротив, стоимость вторичного жилья снизилась на 1,2 процента по отношению к маю. Эксперты связывают возобновление удорожания квартир с резким ростом интереса к такой недвижимости. По данным «Этажей», в июле спрос на «вторичку» вырос на 15-17 процентов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. На среднюю стоимость жилья также повлиял рост доли сделок со студиями и «однушками», квадрат в которых дороже. Кроме того, продавцы стали реже делать скидки — в июле средний уровень дисконтов составил 4,7 процента против 6-6,4 в январе-апреле.

По оценке «Плюс», сильнее всего готовое жилье подорожало в Москве — на 12,5 процента, до 327,8 тысячи рублей за квадрат. На втором месте оказался Краснодар — плюс 11,7 процента, до 104,7 тысячи.

Ранее аналитик Александр Разуваев спрогнозировал снижение ипотечных ставок в России в 2026 году. Он отметил, что при этом цены на жилье при в стране не снизятся.